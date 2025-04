Karate Premier League i convocati dell’Italia per Il Cairo

Premier League 2025 di Karate è pronta a tornare in scena con il suo terzo meeting: quello de Il Cairo, che si terrà nel fine settimana pasquale.Sui tatami egiziani saranno quasi 400 gli atleti impegnati, in rappresentanza di 65 nazioni, in quello che sarà un antipasto dei Mondiali Seniores Individuali 2025, che si terranno a novembre sempre nella stessa località.Fra le nazioni partecipanti ci sarà anche l'Italia, che arriverà nella capitale egiziana con ben 37 convocati: 25 uomini e 12 donne. Kata e Kumite, fra loro spiccano: Clio Ferracuti (+68 kg) ed Erminia Perfetto (-50 kg), che sono riuscite a salire sul podio lo scorso marzo in Cina.Da tenere d'occhio poi ci saranno: Matteo Avanzini (+84 kg), Veronica Brunoni (-55 kg), Mattia Busato (Kata), Angelo Crescenzo (-60 kg), Daniele De Vivo (-75 kg), Matteo Fiore (-84 kg), Alessio Ghinami (Kata), Luca Maresca (-67 kg) e Silvia Semeraro (-68 kg).

