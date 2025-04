Piano Mattei Balcani Ue Le carte di Meloni sul tavolo di Trump secondo Minuto Rizzo

Piano Mattei da mettere sul tavolo americano. Per cui possiamo ritagliarci un ruolo euroatlantico preciso anche agli occhi di Donald Trump: a questo governo riconosco di aver portato l'Italia in alto sul Piano internazionale". Mancano poche ore alla visita alla Casa Bianca di Giorgia Meloni, e queste parole che affida a Formiche.net l'ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo rappresentano il punto di partenza di una più ampia riflessione, che tocca la difesa, il Mediterraneo, l'approccio innovativo verso l'Africa e l'attenzione verso Paesi cosiddetti più piccoli ma che contribuiscono a formare il puzzle della geopolitica. L'esperto diplomatico, già vice segretario generale della Nato dal 2001 al 2007, ha servito come consigliere diplomatico dei ministri della Difesa, Nino Andreatta e Carlo Scognamiglio, ed è attualmente presidente della Nato Defense College Foundation.

