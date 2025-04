Mostre convegni e cene a tema tanti eventi collaterali a Pisa per il Giro d’Italia

Pisa – Un cartellone con tanti eventi per aspettare l’arrivo a Pisa della tappa numero 10 della 108esima edizione del Giro d’Italia del prossimo martedì 20 maggio. Un’attesa durata 45 anni.Risale, infatti, al 20 maggio 1980 l’ultima volta che Pisa è stata città di tappa della corsa in rosa. In programma Mostre fotografiche, talk, convegni, biciclettate, cene a tema e degustazioni, proiezioni cinematografiche e, naturalmente, tante occasioni per conoscere le storie e gli uomini del ciclismo. In Logge di Banchi, poi, a partire da lunedì 12 maggio anche la Bike Arena, uno spazio con Mostre, aziende espositrici e l’area incontri e proiezioni. Tutti i giorni, a partire dalle 19 anche degustazioni con Il Giro del gusto.Il programma, organizzato e coordinato dal Comune di Pisa insieme a tante realtà cittadine, istituzioni e associazioni sportive culturali, è stato presentato questa mattina in sala delle Baleari. Leggi su Corrieretoscano.it – Un cartellone conper aspettare l’arrivo adella tappa numero 10 della 108esima edizione deldel prossimo martedì 20 maggio. Un’attesa durata 45 anni.Risale, infatti, al 20 maggio 1980 l’ultima volta cheè stata città di tappa della corsa in rosa. In programmafotografiche, talk,, biciclettate,e degustazioni, proiezioni cinematografiche e, naturalmente, tante occasioni per conoscere le storie e gli uomini del ciclismo. In Logge di Banchi, poi, a partire da lunedì 12 maggio anche la Bike Arena, uno spazio con, aziende espositrici e l’area incontri e proiezioni. Tutti i giorni, a partire dalle 19 anche degustazioni con Ildel gusto.Il programma, organizzato e coordinato dal Comune diinsieme a tante realtà cittadine, istituzioni e associazioni sportive culturali, è stato presentato questa mattina in sala delle Baleari.

Potrebbe interessarti anche:

Roma. Venerdì 11 Aprile alle 16 nella Sala Mostre & Convegni verrà presentato il volume diIsabella Mastropasqua “Manuale di Giustizia Riparativa e Lavoro Sociale”.

Cronache Cittadine ROMA (Luciana Vinci) – Venerdì 11 Aprile alle ore 16 nello Spazio Gangemi della Sala Mostre & Convegni di Via L'articolo Roma. Venerdì 11 Aprile alle 16 nella Sala Mostre ...

Festival dell'arte e della letteratura, mostre e musei. Gli eventi di oggi

Ecco gli eventi di oggi, mercoledì 2 aprile, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire ...

Dimentica mille elettrodomestici: con questa pentola 7 in 1 fai tutto, ideale per famiglie e cene con amici, MAXI OFFERTA

Se sei alla ricerca di una pentola a pressione che ti permetta di portare avanti diverse preparazioni sei nel posto giusto. Amazon, oggi, mette in offerta una pentola a pressione 7 in 1 con cui ...

Tanti appuntamenti per 'Pisa fa il Giro'. Monumenti gratis, Halloween, Premio Bianca d'Aponte e tanto altro: gli eventi casertani nel week end dal 25 al 27 ottobre. Settimana della Scienza: sette giorni di eventi e attività per un futuro sostenibile nelle scuole di Gallarate. Altomonte, tutto pronto per la “Gran Festa del Pane” tra mostre, forni accesi, convegni, musica e show cooking ·. Mostre mercato di giardinaggio in novembre 2024. UNTO 2024, Assisi in festa per l’olio nuovo e la mostra mercato torna in piazza.. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta msn.com: Cene, vino, mostra. E doni a tema caffè - Fipe Confcommercio ha regalato ai primi tre classificati una confezione di vini del territorio e due biglietti per la mostra ‘Il ritratto ... Inoltre ha aggiunto una cena per due ai ristoranti ...