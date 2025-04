Metropolitanmagazine.it - Clizia Incorvaia rinviata a giudizio, denunciata dall’ex Sarcina per le foto pubblicitarie della figlia

Secondo quando riportato da Repubblica, Alessia Miele, pm del caso, addebiterebbe adi aver diffuso senza il consenso dell’ex maritoe immagini e video con laNina in almeno cinque contesti pubblicitari «in palese violazione degli impegni assunti in sede di separazioneconiuge, e al fine di trarre profitto per sé e per altri». Decisivo sembrerebbe un sms, conservato dacome prova di un uso a suo parere scorretto delle immagini., quindi, è statadopo la denuncia di Francesco, l’ex marito e frontman delle Vibrazioni che aveva accusato l’ex moglie di usare senza il suo consenso leminorenne a fini commerciali.è una nota influencer, ma ultimamente la piccola era apparsa soprattutto, schermata, nelle scene familiari accanto al nuovo compagno di, Paolo Ciavarro, e alla madre Eleonora Giorgi.