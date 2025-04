Genoa multa salata dopo la sfida con il Verona

multa di 8000 euro al Genoa dopo la partita con il Verona. E' questa la decisione del giudice sportivo arrivata oggi. Nel comunicato ufficiale si legge: "Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. Genoa per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo ed un fumogeno nel recinto di. Genovatoday.it - Genoa, multa salata dopo la sfida con il Verona Leggi su Genovatoday.it di 8000 euro alla partita con il. E' questa la decisione del giudice sportivo arrivata oggi. Nel comunicato ufficiale si legge: "Ammenda di € 8.000,00: alla Soc.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo ed un fumogeno nel recinto di.

