Bbc Hamas ha respinto la proposta israeliana di accordo

Hamas ha respinto la nuova proposta israeliana di un cessate il fuoco di sei settimane, durante le quali dovrebbero essere rilasciati dieci ostaggi vivi e 16 ostaggi morti. Contemporaneamente, Hamas ha dichiarato che un "annuncio importante" del portavoce militare delle Brigate Izz ad-Din al-Qassam, Abu Obeida, sarà presto pubblicato sul suo canale Telegram.

