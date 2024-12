Ilgiorno.it - La scuola di sogni e speranze. Inail lancia il bando europeo per portare a termine i lavori

Dadeial cantiere bloccato da 3 anni., committente dell’istituto a Vaprio, il primo in Italia realizzato dal ministero, dopo un lungo stalloilper: 8,37 milioni di base d’asta e il Comune assume un avvocato per avere un parere sulla vicenda e sui suoi sviluppi. "Soluzione più vicina", ha detto in aula il sindaco Marco Galli, nell’ultima seduta del 2024. "Abbiamo scelto di rivolgerci a un legale per tutelare gli interessi della nostra comunità. Come avevamo promesso", spiega il primo cittadino. Tema caldo della campagna elettorale finita con la sua vittoria, il destino delle nuove medie è sempre al centro della scena politica nel borgo. Galli aveva promesso che avrebbe provveduto e così ha incontrato i verticie ora entro il 31 gennaio sono attese le offerte "per idi completamento del polo".