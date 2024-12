Sport.quotidiano.net - Il giorno feriale e il capodanno avversari del ’pienone’. In 24mila sfideranno il freddo per Castro & Co.

Bologna-Verona ad oggi è una sfida che vedrà sugli spalti del Dall’Araspettatori. Se poi nelle prossime ore la vendita dei biglietti farà registrare un sussulto è facile che a 25 mila presenze, tra abbonati e titolari di tagliando, si possa arrivare. Ma le temperature rigide non aiutano, né la collocazione della sfida in notturna di un, senza considerare che chi è in vacanza nel periodo natalizio potrebbe essere fuori città (nell’imminenza dei festeggiamenti legati al). La sostanza è che, eccezion fatta per la curva Bulgarelli e la Kids Stand che sono andate esaurite, si trovano ancora biglietti per tutti i settori. Compresa la curva ospiti, dove si misurerà la presenza del tifo scaligero.