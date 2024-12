Ilgiorno.it - Ha un infarto, appuntato lo salva. Sfiorata la tragedia di Natale

Pranzo dicontaggio. Si stava avviando a conclusione un pranzo per la festività a cui era presente anche un parente che nella vita di tutti i giorni è un carabiniere, unin forza al servizio amministrativo del comando per la precisione. Tutto stava scorrendo in allegria e a un certo punto il nonno ottantenne è andato a sedersi su una poltrona. Il carabiniere presente al pranzo si è accorto che l’anziano si muove in modo anomalo sulla poltrona e mostrava di essere in preda a un malessere. A quel punto il militare ha deciso di entrare in azione senza lasciare tempo in mezzo. Si è mosso per andare a controllarlo, scoprendo subito che l’anziano non rispondeva ai richiami, che il polso era assente e che era in preda a un malore molto severo, forse unche avrebbe potuto ucciderlo in poco tempo.