Estra scocca di nuovo l’ora di TDR | Con Brescia sarà sfida durissima

Tommaso Della Rosa dial timone di Pistoia nella dura trasferta di oggi a(ore 19.30). Dopo l’esonero di Zare Markovski e in attesa del tesseramento di Gasper Okorn, tocca ancora a lui prendere in mano le redini della squadra, ancora una volta dopo una settimana decisamente movimentata. "Innanzitutto voglio ringraziare Zare Markovski – dice Della Rosa –: per me è stato un allenatore importante, mi dato tanti consigli sulla pallacanestro e su come gestire certe situazioni. E’ vero è stata un’altra settimana di cambiamenti ed i ragazzi stanno cercando di assorbirli e devo dire che sono stati pronti ad accogliere le richieste del tecnico con il giusto spirito di sacrificio". Della Rosa dopo la partita interna contro Reggio Emilia torna nelle vesti di capo allenatore e nell’aria dopo l’ultima vittoria di Pistoia c’era l’idea di affidargli la squadra.