Quifinanza.it - Cosa influenza il mercato azionario nel 2025, le tendenze a cui prestare attenzione

Leggi su Quifinanza.it

Ogni previsione che riguardi azioni e investimenti, come è evidente, va presa cum grano salis. Tuttavia l’andamento delnelpotrebbe risentire del peso di alcuneche non vanno sottovalutate.Guerre, tensioni geopolitiche, intelligenza artificiale, debito pubblico crescente, andamento del dollaro e una serie di altri fattori potrebbero certamente influire sui mercati.La tendenza generale, secondo gli analisti, è quella di una nuova spinta alla crescita dell’economia globale che seguirà il solco già tracciato nel 2024.IlimmobiliareSe il costo del denaro in Europa dovesse seguire il trend del 2024, con la Bce che da giugno a dicembre ha tagliato i tassi quattro volte, i mutui e i prestiti diventerebbero più accessibili. Questo, da una parte, abbatterebbe le rate dei mutui e in particolare di quelli a tasso variabile già stipulati.