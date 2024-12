Ilrestodelcarlino.it - "C’è crisi in centro e la festa ci voleva"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Piero Mongelli ha ben accolto ladi Capodanno. "Siamo contenti perchè finalmente dopo tre anni c’è qualcosa di positivo: un Capodanno in piazza. Gli altri anni la situazione era molto triste, non che sia delle migliori adesso perché è stato un Natale sotto tono con ilstorico molto abbandonato. Le illuminazioni sono arrivate tardi e non sono così gradevoli. È stato un Natale spento. Ora speriamo in un fine anno buono con un ‘botto’ positivo per un 2025 migliore. Si capisce che laè un po’ generale per tutti, ma almeno un’iniziativa come questa che radunerà gente sarà sicuramente un punto importante per ilstorico per far lavorare tutti".