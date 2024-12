Rompipallone.it - Calciomercato, addio Pellegrini: l’annuncio di Ranieri, svelato il nuovo club

Ultimo aggiornamento 29 Dicembre 2024 21:05 di Paolo SiottoLa Roma in campo contro il Milan si appresta a salutare Lorenzo: messaggio diprima della partitaLa squadra giallorossa è in campo per il big match di San Siro contro il Milan dell’ex Paulo Fonseca. Nel prepartita importante messaggio di Claudiosul futuro di Lorenzo.Continua il momento negativo di Lorenzocon la maglia della Roma. Il centrocampista e capitano giallorosso, andato a segno nella sfida di Europa League contro il Braga dello scorso 12 dicembre, sembrava essere riuscito a venire fuori da un momento difficile, il più complesso della sua esperienza con la maglia della Roma. E invece, dopo la rete segnata nella partita europea contro la formazione portoghese, ha giocato appena due scampoli di partita nelle sfide contro Como e Sampdoria (in Coppa Italia).