Quotidiano.net - Attacco a Gaza City: Israele colpisce ospedali al-Wafaa e Ahli, sette morti

Leggi su Quotidiano.net

Almenopersone sono rimaste uccise questa mattina quandoha colpito l'ospedale al-nella parte occidentale di, dopo aver attaccato l'ospedale, nella stessa zona. Lo scrive Al Jazeera online citando la Protezione civile di. L'esercito israeliano ha poi affermato, scrive ancora nel suo sito l'emittente tv del Qatar, che il suo ultimoa un ospedale diaveva come obiettivo dei "terroristi" e che agenti di Hamas sono stati colpiti "in un complesso di comando e controllo istituito in un edificio che in precedenza fungeva da ospedale di al-nell'area die non è più utilizzato come ospedale attivo". Diversi video che circolano online, verificati dall'agenzia Sanad di Al Jazeera, mostrano frattanto che l'esercito israeliano ha nuovamente attaccato l'ospedale arabo al-