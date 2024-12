Laprimapagina.it - Appena sopra il cielo

ilDi Vincenzo Calafiore28 Dicembre 2024 Udine “ Certo è innegabile che la culturala si fa leggendo molti libri con occhi voraciquanto non vogliono esserlo la bocca e la gola.Ed innegabile che vivendo in un mondodisarmonico e di contrasto, da cui fuggireper rifugiarsi nel regno della fantasia.Ma il senso culturale delle “ fiabe” che sono stateda me scritte, si sono trasformate in un qualcosa che sa parlare di per sé e che apre spazi nuovi, sensazioni, emozioni.Ed è questo spazio ad avere ormaiuna vita autonoma che va oltre e seduce.Invita alla riflessione a un confronto, esercitandovoi stessi . “Vincenzo Calafiore Lasciarsi alle spalle i “ ricordi “ è sempre un compito difficile, se non altro per la necessità di ridefinirsi, per un cambiamento capace di nuova esistenza equalsiasi cambiamento comporta rinunce più o meno gravose.