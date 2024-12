Zonawrestling.net - AEW WORLDS END: Mariah May trionfa nel ‘Tijuana Street Fight’ e mantiene il titolo

May ha chiuso il 2024 da Campionessa difendendo ilin uno spettacolare TijuanaFight contro Thunder Rosa a AEWEnd.Questo match sembrava decisamente a favore di Thunder Rosa, maMay non è certo estranea ai combattimenti senza esclusione di colpi. La presenza dal vivo del padre di Thunder Rosa ha aggiunto ulteriore pathos alla sua storia. Fin dall'inizio, la brutalità è stata protagonista, con una grande quantità di oggetti contundenti introdotti nel match. L'azione, però, non si è limitata al quadrato: le due lottatrici hanno portato la battaglia fino alla rampa.