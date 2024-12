A Formia il Capodanno si festeggia con Pezzi da Novanta

Leggi su Ilfaroonline.it

, 29 dicembre 2024 – Triplo appuntamento aperre l’arrivo del 2025 in un viaggio tra immagini e suoni degli anni 90/2000, nel nuovo show in anteprima nazionale ‘da’, trascinati dalle note del vdj Ciancia e dei dj Claudio Iacono, Enrico Santamaria, Arco Cianciaruso, Pepos e la voce di Stefano Signori che si alterneranno sul palco allestito in Largo Paone dalle ore 23.30 per accogliere il Nuovo Anno tutti insieme.La festa continuerà mercoledì 1° gennaio 2025, sempre in Largo Paone, dalle ore 21.00, con l’attesissimo concerto del cantautore napoletano Franco Ricciardi, due volte vincitore del David di Donatello, nel 2014 per la migliore canzone originale con il brano ‘A verità’, dal film ‘Song’e Napule’ e nel 2018 con il brano ‘Bang bang’ dal film ‘Ammore e malavita’.