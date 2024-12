Zonawrestling.net - WWE: Una notte indimenticabile a Tampa, tributi, emozioni e azione post SmackDown

L’episodio didel 27 dicembre all’Amalie Arena disi è concluso con due dark match e una emozionante celebr-show che ha lasciato i fan entusiasti. Nel primo dark match, Bianca Belair e Dakota Kai hanno unito le forze per affrontare Shayna Baszler e Sonya Deville. Il dinamico duo como da Belair e Kai ha ottenuto la vittoria.Dakota and Bianca get the W in the dark match after ##wwe pic.twitter.com/jba4fAPQuI— WorldWrestlingKid (@WWKTikTok) December 28, 2024 Nel secondo dark match, Jey Uso ha affrontato Chad Gable nell’evento principale. Jey ha portato in scena la sua intensità caratteristica. Ma il dramma non è finito lì. Quando La Bloodline ha cercato di tendere un’imboscata a Jey, Sami Zayn e Braun Strowman sono accorsi in suo aiuto, dando vita a un confronto teso, che ha visto Jey, Sami e Strowman trionfare alla fine.