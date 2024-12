Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-12-2024 ore 09:00

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità chiusa via di Decima Parlamento della sede stradale tra via Severino Delogu e via Caterina Troiani per il cedimento del manto stradale resta chiusa via Gardenia deviatore linea bus 060 60 16 F quest’ultima Nei giorni festivi anche quest’anno sono in servizio linee bus circolari gratuiti della free uno fra i due è la linea elettrica 100 il bus free uno parte da Termini la linea free 2 parte da Piazzale dei Partigiani entrambe consentono di raggiungere velocemente il Largo Chigi con una collegamento diretto e fermate intermedie lungo il percorso 100 Invece parte arriva a Porta Pinciana transitando anche sta per Largo Chigi queste linee sono Creative tutti i giorni fino a lunedì 6 gennaio con orario compreso tra le 9 e le una frequenza di 13 minuti oggi o domani 29 dicembre per lavori di realizzazione della fermata del Pigneto e sarà modificata la circolazione ferroviaria traTiburtina eOstiense disagi sulla linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto ed fl3Cesano Viterbo nessun disagio per la linea Leonardo Express da e per Fiumicino aeroporto In collaborazione con Luce Verde infomobilità