Tenta di fuggire con la droga, arrestato dai carabinieri

Tarantini Time QuotidianoNella serata di ieri a Lizzano, idella Sezione Radiomobile della Compagnia di Manduria, durante un servizio finalizzato al contrasto dei reati inerenti gli stupefacenti, hannoun 24enne del posto, presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.In particolare il giovane a bordo della sua autovettura alla vista dei militari dell’Arma avrebbeto di dileguarsi per le vie del centro jonico. L’atteggiamento del 24enne non passava inosservato aiche lo hanno immediatamente raggiunto e sottoposto a perquisizione, con esito positivo, in quanto, ben nascosti tra gli indumenti hanno rinvenuto un panetto di circa 35 grami di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo hashish, nonché la somma di euro 290 in banconote di vario taglio presumibilmente provento dell’attività di spaccio.