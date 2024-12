Game-experience.it - Sonic 3 – Il film, la recensione: ancora una volta, gotta go fast!

Sinceramente parlando: quando fu presentato il primissimo trailer deldinel 2019, quello che il web avrebbe poi ricordato con l’appellativo di ugly, vedendo il modo in cui il pubblico recepì quel trailer il nostro primo pensiero fu “Eccolo lì, l’ennesimotratto da un videogioco destinato a fallire”. E invece siamo al terzo capitolo di una saga che vede come protagonista la mascotte SEGA per eccellenza, in una veste che da quel trailer ad un anno sarebbe stata completamente rivista: l’iconico riccio blu deve andare veloce e velocemente sta incassando bene al box office americano, dove nel primo weekend ha già fatto 60 milioni al botteghino (in Italia ilsarà invece disponibile dal 1 gennaio distribuito da Eagle Pictures). Insomma, pare che lamania non accenni a fermarsi, forse rinnovata anche da un personaggio tanto carismatico come Shadow the Hedgehog che è anche apparso recentemente nel gioco a lui dedicato contenuto nell’edizione rimasterizzata diGenerations, ma nei fatti cosa ha di buono ildel famoso riccio?Rollin’ around at the speed of sound3 si apre con il risveglio di Shadow, il riccio alieno dagli aculei rossi e neri che arrivò sulla terra 50 anni prima e che, a causa dei suoi poteri incontenibili e distruttivi, fu sottoposto ad un sonno criogenico che ha permesso di tenerlo a bada fino ad oggi.