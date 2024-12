Sfida di Coppa Italia per la Savino Del Bene Scandicci | al PalaWanny c’è Bergamo

Leggi su Corrieretoscano.it

– Ancora sul parquet ladel, in campo per i quarti di finale di. Periodo natalizio praticamente senza riposo per laDelVolley, chiamata a disputare un nuovo match a soli tre giorni dalla vittoria nel derby di Santo Stefano contro Il Bisonte Firenze.Il secondo posto raggiunto al termine del girone d’andata ha infatti permesso a Herbots e compagne di qualificarsi allaFrecciarossa, competizione riservata alle prime otto squadre in classifica al termine della prima fase di regular season.Tra le ragazze di coach Marco Gaspari e la Final Four di Bologna vi è un solo ostacolo: ladei quarti di finale contro il Volley1991. Si tratta di uno scenario già vissuto dallaDelVolley che anche nell’edizione diFrecciarossa 2023 affrontarono le orobiche nello scontro per accedere alla fase finale del torneo.