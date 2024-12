Pronosticipremium.com - Serie A, l’Inter non si ferma: 0-3 al Cagliari, riecco Lautaro

Leggi su Pronosticipremium.com

Prosegue senza sosta la 18° giornata diA, l’ultima di questo anno solare 2024. Questo sabato di calcio italiano si è aperto con i due posticipi delle 15:00, con il focus che si è poi spostato su quello delle 18:00. In quel dell’Unipol Domus,ha battuto per 3-0 il, in un risultato netto e senza alcun tipo di discussione. Dopo un primo tempo con qualche sussulto, i nerazzurri si sono scatenati nella ripresa, mettendo sotto la luce dei riflettori tutto il loro potenziale offensivo.Alessandro Bastoni ha portato in avanti i Campioni d’Italia al 53? sull’assist di Nicolò Barella, che ha poi servito il passaggio vincente aMartinez al 71? per lo 0-2. Torna alla rete l’argentino, dopo un periodo di forma sottotono. Al 78? c’è stata gloria anche per Hakan Calhanoglu, che ha calciato perfettamente il rigore spiazzando Simone Scuffet.