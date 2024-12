Calciomercato.it - Serie A, il Genoa decolla: 2-1 a Empoli. Il Parma la vince 2-1: Bocchetti ko al 98? all’esordio col Monza

Leggi su Calciomercato.it

Succede di tutto nei due scontri diretti per la salvezza al Castellani e soprattutto al Tardini, con la vittoria in extremis dei ducaliIl 18esimo turno diA si è aperto con due scontri fondamentali per la salvezza, match dai punti pesantissimi che hanno detto qualcosa di interessante. Ad esempio che ilè diventata squadra molto ostica e con Vieira si è dovuto arrendere solamente al Napoli di Antonio Conte. Per i rossoblù arrivano tre punti fondamentali per la corsa salvezza che in questo momento fanno volare il Grifone a quota 19 punti. Il che vuol dire provvisoriamente a distanza quasi di sicurezza dagli ultimi tre posti.Esultanza delal gol di Ekuban (LaPresse) – calciomercato.itSenza Balotelli neanche convocato, ilva addirittura sul 2-0 grazie ai gol di Badelj nel primo tempo ed Ekuban nella ripresa.