Zonawrestling.net - Sabu: “Non credo che farò mai parte della Hall of Fame e la cosa non m’interessa”

Nelle ultime settimane, tramite il canale YouTube WWE Vault, la WWE ha iniziato a pubblicare alcuni contenuti dedicati alla ECW, compagnia acquistata nel 2001 da Vince McMahon e storica casa dell’harcore wrestling. Tra alcuni dei più importanti wrestlercompagnia un tempo posseduta da Paul Heyman c’è anche, wrestler che ha avuto anche un passato piuttosto importante in WWE, dove ha affrontato atleti del calibro di Rey Mysterio e John Cena.Durante un’intervista a DonutShopChronicles365, disponibile su YouTube,ha parlatopossibilità di entrare un giorno nellaofWWE. Il wrestler ha dichiarato che, a detta sua, non si tratta di una possibilità concreta e che non “perde il sonno” all’idea di non ottenere il riconoscimento:“Non lo so. Probabilmente non ne, non sarò mai eleggibile per la WWEofe non lo voglio nemmeno essere, perché non ho avuto una carriera daofdurante la mia permanenza lì.