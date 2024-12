Ilrestodelcarlino.it - Quei paletti ancora da sistemare

Ci sono persone che non hanno rispetto per il patrimonio pubblico, ma servirebbe anche una maggiore attenzione di chi è deputato a doverlo custodire. Ormai sono dieci giorni che duedi sostegno delle funi che delimitano la rotatoria in fondo a via Colombo, sono stati abbattuti da qualche scellerato in vena di fare atti vandalici o più semplicemente centrati ad un automobilista che non ha calcolato bene la stretta circonferenza della perimetrazione della rotatoria. Sta di fatto che i sostegni di legno sono stati spezzati e lasciati a terra proprio alla radice della pista ciclo pedonale verso Cupra Marittima. Sonoche possono essere sfilati dal terreno per consentire il passaggio dei mezzi per la manutenzione lungo la pista, ma questa volta sono stati spezzati alla base e non dovrebbe essere cosa difficile fare una rapida manutenzione, se non altro per non mostrare abbandono.