Pisa dei record Imbattuto all’Arena Una media di quasi 18 gol a partita

Lanazione.it - Pisa dei record Imbattuto all’Arena. Una media di quasi 1,8 gol a partita

La testa è rivolta all’ultimadel 2024 di domenica contro la Sampdoria, ma ilha chiuso un girone d’andata dache non può che essere definito straordinario. Il giro di boa evidenzia una crescita esponenziale sotto tutti i punti di vista: dai risultati sul campo al valore complessivo della rosa. Si parte con i 40 punti in classifica e un secondo posto alle spalle del Sassuolo, battuto sul campo. I numeri delsono senza dubbio da grande squadra con 12 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. La squadra di Inzaghi ha mostrato una solidità impressionante sia in casa che in trasferta. In particolare,Garibaldi i nerazzurri hanno messo a segno 24 punti con 7 successi e 3 pareggi, oltre all’imbattibilità casalinga. Nessuno ha fatto meglio del. In trasferta invece Inzaghi è terzo con 16 punti conquistati alle spalle di Cremonese (17) e Sassuolo (21).