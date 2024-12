Pronosticipremium.com - Napoli-Venezia: dove vedere la Diretta Streaming gratis e TV live

Ilgioca la sua ultima partita dell’anno contro ilil 29 dicembre, alle ore 15:00, nello stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri puntano alla terza vittoria consecutiva e sperano in un passo falso dell’Atalanta, attualmente prima in classifica con due punti di vantaggio. Un successo contro ilpotrebbe consolidare le ambizioni scudetto del, mentre i lagunari, penultimi in classifica, cercheranno di fare punti per rilanciarsi.intvLa partita sarà trasmessa inesclusiva su DAZN, la piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti di trasmissione per il campionato di Serie A. Per guardare la partita su DAZN, è necessario scaricare l’app, disponibile su PC, tablet, smart TV e dispositivi mobili, registrarsi e sottoscrivere un pacchetto al costo di 44,99 euro o 59,99 euro mensili.