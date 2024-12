Mistermovie.it - Mister Movie | Zoe Saldaña spera che Star Trek 4 ottenga una data di uscita

Leggi su Mistermovie.it

Zoeha recentemente espresso il suo desiderio di vedere finalmente ultimato4, lamentandosi del ritardo nel realizzare il film, in particolare per il fatto che il cast originale sta invecchiando. Intervistata da Deadline, l’attrice ha scherzato sul fatto che, a causa del tempo trascorso, il team potrebbe trovarsi con “una testa piena di capelli grigi” e ha affermato: “Vorrei che potessimo farlo prima piuttosto che dopo.”Lenze diper la Relazione Uhura-SpockOltre al rimpianto per il ritardo del film,ha anche rivelato che sarebbe entusiasta di esplorare la relazione tra il suo personaggio, Uhura, e Spock, interpretato da Zachary Quinto. “Uhura e Spock sono sempre stati in un certo senso attratti l’uno dall’altro”, ha spiegato l’attrice, suggerendo che sarebbe interessante vedere come evolverebbe il loro rapporto in un futuro film.