Pronosticipremium.com - Milan-Roma, Fonseca: “Pulisic? Ecco se ci sarà”

A poche ore dalla sfida tra, Pauloha tenuto una conferenza stampa per discutere della partita e della situazione della squadra. Il tecnico rossonero ha parlato con serenità ma anche con la consueta determinazione, analizzando la partita contro i giallorossi e le condizioni fisiche dei suoi giocatori.La, un avversario speciale“Laè un club molto importante, con una squadra forte e con giocatori di qualità. Hanno anche un allenatore di grande esperienza che ha vinto molto.”ha riconosciuto il valore dell’avversario ma ha sottolineato l’importanza della sua mentalità vincente. “Giocare contro laspeciale per me. Ho tanti amici in quella squadra, ma una volta che inizia la partita, tutto ciò che conta è vincere. In quei 90 minuti, il mio unico pensieroquello di fare una grande partita e portare a casa i tre punti.