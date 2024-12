Ilrestodelcarlino.it - Marco lancia ‘Abbracciandovi’: "Ho ritrovato i miei fratelli biologici. E voglio aiutare i ragazzi adottati"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una nuova avventura perLijoi, 35 anni, l’atleta ipovedente pioniere in città del nuoto paralimpico e presidente della sezione cittadina dell’Uici, Unione italiana ciechi e ipovedenti. Questa volta la sua impresa scava nel suo stesso passato, quello di bambino adottato, 30 anni fa in Calabria. E hadopo anni un fratello e una sorella che sembrava aver perso per sempre. "Circa ð 0543.30518; email: [email protected] ). "È rivolto – spiega l’ideatore e referente dell’iniziativa – principalmente ai figli e alle figlie adottate perché in caso di problemi non vadano solo dagli assistenti sociali, magari per il timore di essere nuovamente abbandonati e si possano invece rivolgere a qualcuno senza sopportare in silenzio dolore e frustrazione. Lo facciamo per tre ragioni: in primo luogo per far approcciare le persone al mondo delle adozioni, in secondo luogo per sensibilizzare su un tema di cui si parla molto poco e, terzo, per puntare l’attenzione sui bisogni e sui desideri dei figli".