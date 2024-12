Lanazione.it - Lungomare e parcheggi. Ecco le priorità del 2025

Il tris è servito: riqualificazione deldi Motrone, sistemazione delo all’ex Asl in via Garibaldi e misure anti-velocità nella zona della chiesa dei Macelli. Saranno queste le principali opere pubbliche attese nelsul territorio. Senza perdere tempo, tra l’altro, dato che subito dopo le festività natalizie il Comune incontrerà la ditta incaricata di realizzare il restyling dela Motrone nell’area compresa tra piazza IV Novembre e il ponte sul fosso. "Il nostro obiettivo – spiega l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci – è proseguire nella cura della rete stradale intesa nella sua accezione più ampia, dalle asfaltature ai percorsi pedonali e ai. Rappresenta uno degli indicatori principali della qualità della vita in ogni comunità, per una mobilità sempre più sicura e accessibile".