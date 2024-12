Oasport.it - LIVE Zebre-Benetton Treviso 7-10, United Rugby Championship in DIRETTA: termina la prima frazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:52 Si chiude un interessante. Vantaggio Parma con la bella meta di Fischetti, con i trevigiani che hanno ribaltato il risultato grazie alla doppietta di Maile, sempre da touch. A tra poco per il secondo tempo.FINE PRIMO TEMPO40?- In avanti di Ferrari e dunque mischia.38?- Anche per Smith arriva il secondo errore.7-10.37?- METAAA! Ancora Maile, ancora dal drive. Gli ospiti hanno scoperto il punto debole delle, l’uscita dai raggruppamenti nati dalle touch.36?- Rimessa lateraleall’interno dei 22 avversari.35?- Fasi finali di un primo parziale che si acceso dopo il 20esimo.32?- Ancora un errore di Da Re, che calcia ad un secondo dal gong mancando i pali.32?- Parmensi che scelgono di provare ad incamerare altri tre punti.