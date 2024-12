Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Semmering 2024 in DIRETTA: Brignone in testa, Gut vicina. In ripresa Bassino

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA DI BORMIO DALLE 11.30I PETTORALI DI PARTENZA10.36 L’austriaca Ricarda Haaser 11ma a 1.68,10.35 La polacca Maryna Gasienica-Daniel è 15ma a 2.14.10.34 I pettorali delle prossime italiane: 28 Asja Zenere, 29 Roberta Melesi, 30 Elisa Platino, 35 Ilaria Ghisalberti, 36 Lara Della Mea, 61 Giorgia Collomb.10.33 L’americana Nina O’Brien 14ma a 1.99.10.31 L’austriaca Franziska Gritsch 16ma a 2.63.10.30 L’albanese è ottava a 1.06. In basso è stata la più veloce in assoluto, rifilando ben 22 centesimi a.10.29 Colturi in vantaggio di ben 21 centesimi al primo intermedio, al secondo è dietro di 0.33.10.28 L’austriaca Katharina Liensberger 15ma a 3.18, bruttissima prestazione. La pista inizia anche a segnarsi. Tocca all’albanese Lara Colturi.