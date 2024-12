Lanazione.it - Legge toscana sugli affitti brevi. La Cgil: "Ora tocca ai Comuni"

"La casa è un diritto. E’ il diritto a esistere. Ed è anche dalle politiche abitative che passa la qualità della vita nel territorio e la sua attrattività. Per le famiglie, per le attività commerciali, per gli studenti universitari e per il personale sanitario che vive sempre più il nostro territorio come un punto di passaggio". Così, Filcams e Sunia di Siena, che sottolineano: " In pochi anni sono cresciuti esponenzialmente gli annunci perturistici che arrivano nel 2024 nella nostra provincia a 7.927, di cui 1.357 solo nel capoluogo. Un processo che genera più effetti perversi: da un lato sulla redistribuzione delle risorse che vanno alla rendita immobiliare mettendo in sofferenza l’industria del turismo e drenando posti di lavoro, con il rischio di dare un contraccolpo importante ad un settore che occupa oltre 17mila persone in provincia, e dall’altro lato producendo quell’esplosione degliche rende inaccessibile a lavoratori, famiglie e studenti che non abbiano proprietà di immobili vivere nel nostro territorio".