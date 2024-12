L’attaccante dell’Aston Villa Duran perde l’appello contro il cartellino rosso

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-27 23:50:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:Jhonsalterà tre partite dopo un tentativo fallito di far annullare il suoin appello al Newcastle.Il 21enne nazionale colombiano è stato espulso al 32? della sconfitta per 3-0 a Santo Stefano al St James’ Park dall’arbitro Anthony Taylor dopo aver calpestato il difensore Fabian Schar, provocando una reazione furiosa da parte dell’allenatore Unai Emery, che in seguito ha indicato che il club avrebbe presentato ricorso.Tuttavia, la loro offerta si è rivelata infruttuosa e idovranno ora scontare tre partite di squalifica per condotta violenta.Una dichiarazione sull’account X ufficiale direcita: “L’Astonpuò confermare che la nostra decisione di appellarci aldi Jhonnella nostra partita con il Newcastle United è stata respinta.