L’arbitro di lunedì. Tocca ad Ayroldi, ’novità’ stagionale

Sarà il trentatreenne Giovanni, della sezione di Molfetta, a dirigeresera il posticipo tra Bologna e Verona, valido per la penultima giornata del girone di andata del campionato di serie A.non ha mai incrociato la strada dei rossoblù in questa stagione, ma quella del Verona sì, in un’altra trasferta: e a Marassi l’Hellas sbancò il campo del Genoa 0-2. Nella stagione passataha diretto due match (entrambi casalinghi) del Bologna: contro il Napoli, terminato 0-0, e la Juventus, finito 3-3. In parità si chiuse pure la sfida tra Verona e Lazio.sarà assistito da Rossi e Ceccon, con quarto uomo Dionisi. Gli addetti Var saranno invece Pezzuto e Di Bello: il primo è stato assistente video in Lazio-Bologna (3-0, con rosso a Pobega), mentre il secondo è alla prima presenza con i rossoblù al monitor, dopo aver diretto dal campo Bologna-Parma (0-0).