Lapresse.it - La sonda Parker della Nasa resiste al passaggio a distanza ravvicinata dal sole

LaSolar Probeè riuscita ad avvicinarsi al. All’iniziosettimana, laè passata a unarecord di 6 milioni di chilometri dalla superficie rovente del.Il messaggioalla TerraLaha poi ricevuto dallaun messaggio che confermava che era sopravvissuto all’avvicinamento. Una volta completata la sua esplorazione, l’astronave dovrebbe girare intorno ala questaalmeno fino a settembre.Solar Probe has made history.After seven days of silence,has resumed communication with Earth, confirming it’s healthy after soaring just 3.8 million miles from the solar surface — the closest a human-made object has ever been to a star.https://t.co/YgLBDsRlGy pic.twitter.com/UMCNq0BzhA—Sun & Space (@Sun) December 27, 2024LaLanciato nel 2018 per osservare da vicino ilha volato direttamente attraverso la sua atmosfera esterna simile a una corona.