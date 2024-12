Ilrestodelcarlino.it - La Civitanovese a Senigagliesi: "Per salvarsi non servono miracoli"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il suo nome circolava già da tempo al Polisportivo ma solo ieri è arrivata l’ufficialità. Stefanoè il nuovo allenatore della. Nel primo pomeriggio di ieri il tecnico è stato presentato nella sede societaria, poi ha diretto il primo allenamento. Classe 1964,allena da oltre 30 anni: ha condotto diverse esperienze nelle Marche tra cui Maceratese, Sangiustese, Monturanese, Cingolana e Osimana e in giro per l’Italia, tra Sardegna, Abruzzo, Campania e Molise. L’ultima avventura, proprio nella squadra della sua città, quell’Osimana da cui si è dimesso il 22 ottobre 2023 (Eccellenza). Invece la serie D gli manca dal 2021, quando venne esonerato dal Nereto.fu anche l’allenatore dellanel 2002, ma per soli 3 giorni poiché l’allora presidente Battaglioni non iscrisse la squadra in serie D e l’affare saltò.