Il Real Madrid non è interessato a Van Dijk

Notizia fresca giunta in redazione:Rapporti recenti hanno suggerito che ilpotrebbe cercare di ingaggiare Virgil vanquando il suo contratto con il Liverpool scadrà alla fine della stagione. Ma secondo MarcaI Blancos non hanno alcun interesse a prendere il capitano dell’Olanda, poiché credono fermamente che firmerà un nuovo contratto con la capolista Premier League.Lo stesso Vanha confermato non molto tempo fa di essere in trattativa con il Liverpool per un nuovo accordo, e secondo quanto riferito gli è stata presentata un’offerta iniziale ufficiale che ha rifiutato. Tuttavia, ci si aspetta che il Liverpool migliori in questo senso, e con Vandesideroso di continuare a indossare la fascia di capitano ad Anfield, un accordo sarà probabilmente raggiunto ad un certo punto da qui alla prossima estate.