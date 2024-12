Quotidiano.net - Il coraggio di pensare oltre il capitalismo

Ilnon gode di buona stampa e neppure di buona salute. Ma non è detto che la notizia debba gettarci nello sconforto. C’è sempre stato qualcosailselvaggio: dal liberalismo compassionevole al socialismo liberale, dalla socialdemocrazia del welfare (in Europa) a modelli socialisti (con annesse delusioni e fallimenti). E oggi, in questo percorso si inserisce il libro di economia più eversivo ma forse più citato degli ultimi mesi: Il capitale dell’Antropocene, pubblicato da Einaudi, scritto da Saito Kohei, filosofo marxista dell’Università di Tokyo, molto ascoltato dalla sinistra europea. Kohei, classe 1987, enuncia tutti i limiti sia del capitale, sia del modello keynesiano (definiamolo riformismo sociale) nel dare risposte efficaci all’emergenza climatica, che si riverbera sulla salute sociale del mondo contemporaneo.