I partiti ci vogliono politicanti a tavola | ecco cosa raccontare per spegnere i bollenti spiriti

Per essere sicuri di sopravvivere al cenone non bisogna partecipare al cenone, è questo il metodo perfetto che ho messo in pratica tante volte, cena normale e a letto presto e il primo giorno dell’anno ci si sveglia riposati, senza mal di testa, bocca impastata, bruciore di stomaco. Ma la gente non rinuncia a imbrancarsi, ad affollarsi intorno a un tavolo per mangiare male e bere peggio, rischiando di litigare.dunque il maligno vademecum Pd su come aizzare lata fra il salmone e lo zampone: “Qualche spunto per sopravvivere a parenti un po’ di destra”. I Fratelli d’Italia hanno prontamente reagito con un controvademecum per rintuzzare i convitati antimeloniani. Su clima, sanità, immigrati, gender, temi che renderebbero indigeribile un riso in bianco. Per uscire dall’ottuso dualismo sinistra/destra ci voleva Gianfranco Rotondi: “Chi crede nel Natale non fa politica a”.