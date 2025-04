Verstappen fugge dalla Red Bull | l’annuncio definitivo

Leggi su Sportface.it

La stagione 2025 di Formula 1 è cominciata sotto il segno del caos per la Red, e non tanto per i risultati in pista, dove Maxcontinua a lottare nelle posizioni di vertice, quanto per le tensioni interne sempre più evidenti. Dopo solo due Gran Premi, il team di Milton Keynes ha optato per una mossa drastica: il declassamento di Liam Lawson e la promozione improvvisa di Yuki Tsunoda al fianco di. Una decisione che ha lasciato molti osservatori perplessi, vista la brevità del tempo concesso al neozelandese e le difficoltà oggettive delle prime due gare, disputate su tracciati complessi e con formati anomali. Ma dietro la scelta tecnica, si intravede qualcosa di più profondo: una crisi gestionale che ha radici lontane. Le tensioni tra Christian Horner e Helmut Marko,di Ford e il ridimensionamento della figura storica di Adrian Newey hanno progressivamente sgretolato l’equilibrio che per anni ha reso la Redun punto di riferimento assoluto in Formula 1.