Ilgiorno.it - Alunno autistico di 8 anni “segregato” in una classe a parte: “Marco passa il tempo con bolle e palline, questa non è scuola”

LECCO – “non sta incon i compagni.non sta neppure in mensa con i compagni.fa lezione in un’aula a. E in quell’aula consuma il suo pasto. La sua quotidianità e quella dei coetanei sono due rette parallele che non si incontrano quasi mai. Uno dei pochi momenti in cui sta insieme agli altri è il venerdì, nell’ora di musica. Allora entra in, gli altri cantano e lui ascolta”. A denunciarlo sono Oxana, madre di(nome di fantasia), e una delle due professioniste che fino a febbraio ha seguito il figlio: Tatiana Comelli, consulente Aba, esperta di progetti educativi basati sull’analisi del comportamento applicata., infatti, è nello spettro, ha 8e frequenta la seconda elementare in provincia di Lecco. L’anno scorso frequentava una primaria in provincia di Milano.