Pallamano Erice si conferma e vince anche il duello contro Salerno

Erice si conferma al primo posto della regular season di Serie A1 al termine dell'attesissima penultima giornata della stagione 2024/25. Le siciliane blindano il primato con la terza vittoria in altrettanti confronti stagionali contro la Jomi Salerno per un solo punto.La partita più importante del week-end non ha deluso le attese. Le campane, in casa, non hanno saputo resistere alle 'Arpie' che dopo aver faticato nei primi trenta minuti hanno recuperato le rivali nel secondo parziale. La battaglia si è infiammata ed il risultato si è trasformato dal 13-8 al 18-19.La battuta d'arresto di Salerno permette ad Adattiva Pontinia di agguantare il secondo posto assoluto in campionato. Le romane Adattiva Pontinia hanno vinto per 27-24 contro Securfox Ariosto, mentre Brixen Südtirol non ha avuto particolari problemi a regolare Leno (39-30) davanti ai propri tifosi.

