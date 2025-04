Ne Vedremo delle Belle terza puntata | Valeria Marini battuta da Patrizia Pellegrino

Valeria Marini e Patrizia PellegrinoDopo la sigla delle dieci concorrenti sulle note di Single Ladies di Beyonce, Carlo Conti dà subito il via alla gara con l’estrazione della showgirl chiamata ad affrontare la prima sfida. Si tratta di Valeria Marini, che pesca la carta della ‘dama di cuori’. “Comincio ad avvertire che fanno il sorriso davanti, ma dietro non è così“, lamenta la sarda sulle sue colleghe, sempre pronte a suo dire a farle delle “battutine” taglienti. Come, ad esempio, Veronica, certa del fatto che “Valeria starnazza“. “Non è carino“, è il rimprovero di Mara Venier alla Maya, che si difende: “Stavamo scherzando“. Alla fine, la Marini sceglie di sfidare Patrizia Pellegrino nella prova musical.Prima delle due esibizioni, basate su Priscilla – La regina del deserto, non manca nemmeno un piccolo litigio tra Patrizia e Frank Matano, a cui la showgirl ha dato via social dello “stronzo” per aver fatto una battuta sulla sua performance, sul brano L’importante è finire, della scorsa settimana (“Patrizia a volte l’importante è finire ma a volte è meglio non iniziare proprio”). Davidemaggio.it - Ne Vedremo delle Belle, terza puntata: Valeria Marini battuta da Patrizia Pellegrino Leggi su Davidemaggio.it Prima sfida: ‘musical’ perDopo la sigladieci concorrenti sulle note di Single Ladies di Beyonce, Carlo Conti dà subito il via alla gara con l’estrazione della showgirl chiamata ad affrontare la prima sfida. Si tratta di, che pesca la carta della ‘dama di cuori’. “Comincio ad avvertire che fanno il sorriso davanti, ma dietro non è così“, lamenta la sarda sulle sue colleghe, sempre pronte a suo dire a farle“battutine” taglienti. Come, ad esempio, Veronica, certa del fatto che “starnazza“. “Non è carino“, è il rimprovero di Mara Venier alla Maya, che si difende: “Stavamo scherzando“. Alla fine, lasceglie di sfidarenella prova musical.Primadue esibizioni, basate su Priscilla – La regina del deserto, non manca nemmeno un piccolo litigio trae Frank Matano, a cui la showgirl ha dato via social dello “stronzo” per aver fatto unasulla sua performance, sul brano L’importante è finire, della scorsa settimana (“a volte l’importante è finire ma a volte è meglio non iniziare proprio”).

