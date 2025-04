Game-experience.it - Far Cry 4, la censura è stata frutto di un errore, Ubisoft reintroduce le nudità

Far Cry 4 è finito brevemente nell’occhio del ciclone dopo un aggiornamento su Steam che ha oscurato lepresenti nel gioco, scatenando polemiche tra i fan. Tuttavia,ha chiarito prontamente che non si è trattato di unavoluta, bensì di un semplicetecnico che ha coperto le parti intime di alcuni personaggi del gioco.Secondo quanto spiegato dall’assistenza ufficiale di, il recente aggiornamento che ha rimosso leè stato causato da unnel sistema di distribuzione dei contenuti: i file destinati esclusivamente alla versione giapponese del gioco – storicamente più restrittiva su determinati aspetti visivi – sono stati inavvertitamente distribuiti anche alla versione globale del quarto capitolo di Far Cry.Proprio per questo motivo, l team è intervenuto prontamente, ripristinando i file corretti nel database di Steam e consigliando agli utenti di riavviare il client per scaricare l’aggiornamento corretto.