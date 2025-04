Italia Femminile Soncin dopo la sconfitta | Risultato che non ripaga la grande prestazione

Italia Femminile ha visto sfumare il pareggio all'ultimo, il ct Soncin ha espresso tutta la sua delusione Pianetamilan.it - Italia Femminile, Soncin dopo la sconfitta: “Risultato che non ripaga la grande prestazione” Leggi su Pianetamilan.it Nel post-partita di Solna, dove l'ha visto sfumare il pareggio all'ultimo, il ctha espresso tutta la sua delusione

Italia Femminile, Soncin dopo la sconfitta: "Risultato che non ripaga la grande prestazione". Italia, così fa male: ko in Svezia per un rigore a tempo scaduto. Con la Danimarca è già decisiva. Il ct Soncin dopo Svezia-Italia: "C'è molta fiducia per il futuro". ITALIA FEMMINILE - Soncin: "Orgoglioso delle ragazze, c'è molta fiducia per il futuro".

