Cobolli e Darderi confermano la solidità del tennis italiano. E gli azzurri in top50 possono diventare 7…

Prima settimana di terra rossa vera e propria e subito arrivano come protagonisti i giocatori italiani, con le finali di Lucianoe Flavionegli ATP 250 di Marrakech e di Bucarest. Non è tanto per Montecarlo che suona come un buon viatico, questo, quanto per il resto della stagione rossa, sulla quale il gruppo tricolore può giocarsi una larga quantità di carte. Questo al netto del fatto che diversi degli(Jannik Sinner, ovviamente, inteso come caso a parte) siano decisamente in grado di esprimersi bene anche altrove.Per i due giocatori citati la fiducia arriva in maniera ben diversa., dopo la United Cup, era entrato in un vortice negativo dal quale sembrava quasi impossibile tirarlo fuori, almeno fino a quando è durata la stagione sul veloce. Trovato il rosso rumeno, ha ripreso a giocare da par suo e le vittorie sono arrivate: dal talento che sta per chiudere bottega di Richard Gasquet al balzo improvviso dell’austriaco Filip Misolic fino a un altro che, a metà dello scorso decennio, aveva vissuto un ottimo momento, il bosniaco Damir Dzumhur.