Escluso da Conte ora segna a Szczesny | bellissimo gol al Barcellona

Leggi su Spazionapoli.it

Fuori progetto a Napoli, oraun gol alin Liga: ecco che cos’è successo nel saturday night in SpagnaIn occasione del match trae Real Betis, c’è un ex Napoli che si è particolarmente messo in mostra. Infatti, Natan è riuscito are il momentaneo pareggio contro i blaugrana, grazie ad una zuccata di testa su corner, battendo di fatto, sorpreso dalla traiettoria.Il difensore brasiliano ha svolto il ritiro con Antonio, per poi andare al Real Betis in prestito a metà dello scorso agosto, perché in azzurro non avrebbe trovato spazio. La formazione spagnola al termine della stagione potrà riscattare il calciatore, investendo circa 8 milioni nelle casse del Napoli. Da parte del ragazzo c’è la volontà di proseguire il percorso con il Betis, dove è riuscito a trovare continuità e fiducia, che mancavano invece in Italia.